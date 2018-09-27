Бускетс продлил контракт с «Барселоной»

Хавбек сборной Испании и каталонской "Барселоны" Серхио Бускетс продлил контракт с клубом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до лета 2023 года. Сообщается также, что сумма отступных за испанца составит €500 млн.

После продления контракта Бускетс сравнялся по уровню зарплаты с уругвайским нападающим Луи.

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