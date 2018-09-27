В России пройдет еще один чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Международная федерация хоккея на льду определилась с выбором организатора 87-го по счету мирового первенства по итогам полугодового конгресса, проходящего на Мальте.

ЧМ-2023 станет вторым крупным хоккейным турниром, который пройдет в России: в этом же году Новосибирск примет первенство мира среди молодежных команд.

ЧМ-2023 - уже седьмой турнир такого уровня, который примет Россия. Ранее мировые первенства проходили в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах. Санкт-Петербург в третий раз выступает в качестве организатора турнира. Ранее он принимал ЧМ-2000 и ЧМ-2016 (совместно с Москвой).

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