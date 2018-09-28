Конфликт между Моуринью и Погба привел к расколу в «Манчестер Юнайтед»
28 сентября 2018 09:47 291
Конфликт между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником клуба Полем Погба привел к расколу в команде, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Daily Mail, на сторону французского футболиста встали его соотечественник Антони Марсьяль, а также Эрик Бейи и Андреас Перейра. Другие игроки, в числе которых Эшли Янг и Неманья Матич, перестали общаться с хавбеком. Нападающий Ромелу Лукаку, у которого были хорошие отношения с Погба, дистанцировался от одноклубника.
Моуринью лишил Погба звания вице-капитана после того, как футболист изъявил желание покинуть "Манчестер Юнайтед".
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