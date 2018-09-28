Футболку Зидана, которую не стирали 20 лет, выставили на торги в Париже

Нестиранную футболку знаменитого французского футболиста Зинедина Зидана, в которой он забил два гола в ходе финального матча чемпионата мира 1998 года между Францией и Бразилией, выставили на торги в Париже, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как свидетельствует каталог аукционного дома Drouot, торги которого состоятся в субботу, 13 октября, устроители торгов планируют выручить за лот от 20-40 тысяч евро.

"Футболка под номером 10 сборной Франции, которую носили в ходе финала ЧМ между Бразилией и Францией 12 июля 1998 года на стадионе Стад де Франс. Это одна из двух футболок, которую носил Зинедин Зидан в ходе того памятного и исторического для французского футбола вечера", - говорится в описании лота.

Выставленную на аукцион футболку размера XL Зидан носил в первом тайме, когда забил два гола головой.

Один из ключевых французских экспертов по спортивным лотам, организатор торгов Жан-Марк Лейне рассказал радиостанции France Bleu, что футболка к нему попала от "человека, близкого к окружению Зидана".

"Я приехал к нему и смог подтвердить подлинность этой футболки. Там даже остались следы пота - ее никогда не стирали", - добавил он.

Франция стала чемпионом мира по футболу на домашнем чемпионате в 1998 году. Повторить успех сборная страны лишь 20 лет спустя в ходе ЧМ-2018 в России.

Зинедин Зидан - французский футболист алжирского происхождения, игравший за туринский "Ювентус" и мадридский "Реал", в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году. В 2006 году завершил спортивную карьеру, после чего перешел на тренерскую работу. После окончания сезона-2017/18 Зидан покинул пост главного тренера "Реала", который он трижды приводил к победе в Лиге чемпионов.

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