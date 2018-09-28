ФК "Барселона" изменила эмблему

28 сентября 2018 16:40

Испанский футбольный клуб "Барселона" представил свою новую эмблему. Об этом сообщает Gazeta.ruсо ссылкой на пресс-службу клуба, передает Day.Az.

Новая эмблема, которая будет использоваться с сезона-2019/20, сохранила свою форму. Главным изменением стало отсутствие аббревиатуры FCB (футбольный клуб "Барселона"). В предыдущий раз клуб менял эмблему в 2002 году.

"Барселона" является 25-кратным чемпионом Испании, 30-кратным обладателем Кубка страны, 13-кратным обладателем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка кубков, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, 

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