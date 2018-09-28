Азербайджанские шахматисты одолели сборную Армении - ФОТО
28 сентября 2018 22:01 261
Мужская сборная Азербайджана по шахматам в 5-м туре проходящей в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиаде обыграла сборную Армении.
Как сообщает Trend, cборная Азербайджана встретилась с армянскими шахматистами. Встреча завершилась победой азербайджанских шахматистов - 2.5-1.5., передает Day.Az
В составе сборной Шахрияр Мамедъяров одержал победу над Левоном Ароняном. Теймур Раджабов превзошел Габриэля Саркисяна. Рауф Мамедов завершил игру ничьей, Аркадий Найдич же проиграл встречу.
Сборная Азербайджана, очки которой после V тура достигли 10-ти, возглавляет турнирную таблицу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!