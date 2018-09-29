Футболист "Карабаха" приглашен в сборную Конго

29 сентября 2018 12:52

Футболист "Карабаха" Джон Деларж приглашен в сборную Конго.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, 27-летний нападающий приглашен в сборную для игры в Кубке африканских наций.

Отметим, что команда Конго проведет домашнюю встречу с командой Либерии 11 октября, а 16 октября - встречу на выезде. 

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