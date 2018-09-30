«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с экс-тренером «Реала»

Руководство "Манчестер Юнайтед" провело разговор с французским тренером Зиденидом Зиданом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

По информации The Mirror, английский клуб ищет замену нынешнему наставнику Жозе Моуринью. Отмечается, что руководство "красных дьяволов" на следующей неделе рассмотрит вопрос о будущем португальского специалиста.

После семи туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает десятое место в турнирной таблице. В активе команды десять очков. От идущего на первом месте "Манчестер Сити" подопечные Моуринью отстают на девять баллов.