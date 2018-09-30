Суарес призвал отказаться от зависимости от Месси

Уругвайский форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес раскритиковал свою команду за игру в матче с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) в седьмом туре чемпионат Испании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Месси - лучший в мире футболист. Но "Барселона" не может постоянно ждать, что Месси все сделает. У команды достаточно футболистов для решения поставленных задач самостоятельно, если на поле нет Месси.

Мы единый коллектив и все ответственны за этот результат", - приводит слова футболиста Marca.

Месси в матче появился во втором тайме. "Барселона" за последние три матча набрала лишь два очка.