Суарес призвал отказаться от зависимости от Месси
30 сентября 2018 13:32 143
Уругвайский форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес раскритиковал свою команду за игру в матче с "Атлетиком" из Бильбао (1:1) в седьмом туре чемпионат Испании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
"Месси - лучший в мире футболист. Но "Барселона" не может постоянно ждать, что Месси все сделает. У команды достаточно футболистов для решения поставленных задач самостоятельно, если на поле нет Месси.
Мы единый коллектив и все ответственны за этот результат", - приводит слова футболиста Marca.
Месси в матче появился во втором тайме. "Барселона" за последние три матча набрала лишь два очка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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