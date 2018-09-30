«Манчестер Сити» сделает Мбаппе самым дорогим футболистом мира

30 сентября 2018 14:30

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" поделился информацией о приобретении нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает "Советский спорт".

По данным ESPN, оплата за переход молодого футболиста в ряды "горожан" составит около €224 млн. 

Руководство "Манчестер Сити" намерено заключить договор с французом в зимнее трансферное окно. Если сделка удастся, то Мбаппе станет самым дорогим футболистом в истории.

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