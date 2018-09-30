Роналду сравнил работу Фергюсона, Моуринью и Зидана

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сравнил стиль работы трех тренеров - сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед", а также Жозе Моуринью и Зинедина Зидана в "Реале". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".

"Конечно, в начале моей карьеры, Фергюсон был очень важен для меня. Я перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга", и у меня был португальский менталитет: слишком много финтов, не лучшее принятие решений. Сэр Алекс меня всему научил, объяснил, что в АПЛ не принято падать от малейшего касания, что там играют жестко. Он был мне как отец.

Под стиль Моуринью мне пришлось адаптировать свою игру. У нас была стратегия. При этом я считаю Моуринью топ-тренером, я всегда это говорил. Я поиграл под руководством многих отличных тренеров, но Моуринью выделялся мышлением, он был большим аналитиком, при подготовке к матчам рассматривал все до малейших деталей.

Назначение Зидана послужило толчком к одному из моих лучших сезонов. Мы совершили отличный рывок в чемпионате, выиграли Лигу чемпионов, а я потом еще и Евро. Правильный тренер может послужить для вас таким вдохновением", - цитирует Роналду Mirror.