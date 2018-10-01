Футболисты забили самый нелепый автогол в истории - ВИДЕО

Игроки перуанского футбольного клуба "Спорт Росарио" в матче чемпионата страны против "Мельгара" забили курьезный мяч в свои ворота. Видео было опубликовано в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Заметно, что после выхода один на один нападающего "Мельгара" вратарь смог спасти свою команду, однако защитники нелепейшим образом закатили мяч в ворота.

Эпизод случился на 37-й минуте поединка, который закончился со счетом 2:1 в пользу "Мельгара".

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