Судья добил мяч головой в ворота и засчитал гол - ВИДЕО

Во время матча Любительской футбольной лиги Дагестана между командами "Киз ДД" и "Манас" судья Атай Даудов засчитал гол после удара своей головой. Видеозапись опубликовал Sports.ru.

На 43-й минуте матча игрок "Манаса" пробивал пенальти. Вратарь сумел отразить удар, однако от его рук мяч полетел в голову рефери. Рикошетом от судьи он залетел в сетку. Даудов засчитал этот гол и оказался прав: согласно правилам, судья также является участником матча, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча завершилась со счетом 4:4.

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