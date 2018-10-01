Макгрегор назвал себя царем UFC

Ирландец Конор Макгрегор в преддверии боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится в ночь с шестого на седьмое октября в Лас-Вегасе, заявил, что он хочет доказать свое превосходство над соперником, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я потратил всю свою жизнь на завоевание этих двух титулов UFC. Я поставил все на карту и добился этого, а когда стал чемпионом во второй раз, мне даже не предложили провести защиту в полулегком весе и просто лишили пояса. Та же самая история и с поясом в легком весе. Меня это раздражает, особенно, когда я вижу, как раздают чемпионские титулы, кто и как их завоевывает. Меня все это распаляло, пока я был вне боев, а сейчас я голоден до побед и хочу вернуться и доказать, кто здесь царь", - сказал Макгрегор в интервью The MAC Life.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook