Капелло сравнил Акинфеева с Яшиным

Экс-наставник сборной России итальянец Фабио Капелло прокомментировал новость о том, что 32-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение прекратить выступления за сборную России, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня Акинфеев - очень хороший голкипер. У него были проблемы с коленом. Ему было невозможно тренироваться в полную силу. Игорь - отличный человек. У него было отличное взаимодействие с защитниками, что я особенно ценил.

Не знаю точно, почему он решил завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе. Могу предположить, что ему стало труднее восстанавливаться после игры в сборной и возвращаться к выступлениям за ЦСКА. В клубе Акинфеев хочет быть лучше.

Как и все голкиперы, Игорь важен для команды. У соперника может быть всего шанс за игру - и вратарю в этот момент нужно не подвести. Он должен оставаться сосредоточенным вне зависимости от того, давят на его ворота или нет. На мой взгляд, Игорю это удавалось.

Сравним ли Акинфеев с Яшиным? Игорь - один из лучших, но Яшин для меня номер один. Помню его игру", - признался итальянский специалист.

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