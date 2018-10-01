Определены арбитры матча "Карабах" - "Арсенал"

1 октября 2018 18:13

Определены арбитры матча "Карабаха" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы с английским "Арсеналом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, матч, который состоится 4 октября на Бакинском олимпийском стадионе, будет обслуживать бригада арбитров из Италии. 

Рефери матча - Давид Масса, боковые арбитры - Филиппо Мели и Алессандро Костанцо.

Дополнительные помощники - Даниеле Довери и Михаэль Фабри, четвертый судья - Фабиано Прети.

Отметим, что встреча начнется в 20:55 по бакинскому времени.

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