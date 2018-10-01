Названы сменщики Акинфеева в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом команды на октябрьские матчи Лиги наций со Швецией и Турцией. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС) в понедельник, 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На место завершившего карьеру в сборной Игоря Акинфеева будут претендовать три голкипера: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев("Зенит") и Антон Шунин ("Динамо").

Список вызванных в сборную полевых игроков выглядит следующим образом.

Защитники: Георгий Джикия("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес(ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев(оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз("Рубин").

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