Азербайджан лидирует на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми
2 октября 2018 07:21 239
Мужская сборная Азербайджана по шахматам сыграла вничью со сборной Польши на седьмом туре 43-й Всемирной шахматной Олимпиады в Батуми.
Матч завершился со счетом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Таким образом, сборная Азербайджана с 13 очками находится среди лидеров Олимпиады. По 13 очков в активе также имеют команды Польши и США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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