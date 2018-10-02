Азербайджан лидирует на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми

2 октября 2018 07:21

Мужская сборная Азербайджана по шахматам сыграла вничью со сборной Польши на седьмом туре 43-й Всемирной шахматной Олимпиады в Батуми.

Матч завершился со счетом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом, сборная Азербайджана с 13 очками находится среди лидеров Олимпиады. По 13 очков в активе также имеют команды Польши и США.

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