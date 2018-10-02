Худшие 15 секунд в истории арабского футбола вывели на эмоции спортивного комментатора - ВИДЕО

2 октября 2018 15:11

Футболисты арабских команд, имеющие спортивную амуницию схожего цвета, повергли в уныние комментатора футбольной встречи, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Игроки обоих клубов продемонстрировали, с одной стороны, везение и невезение, с другой, когда во время штурма ворот мяч никак не закатывался в сетку ворот. 

Всё началось с ошибки вратаря, вернувшего мяч практически из-за пределов поля и, отдавшего его противнику. Затем нападающий несколько раз обыграв голкипера, послал мяч в сторону ворот и поразил пятую точку игрока, лежащего прямо на ленточке. 

Комментатор сопроводил футбольный курьез своеобразным речитативом, понятным любому телезрителю, даже не разбирающимся в правилах игры.

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Худшие 15 секунд в истории арабского футбола, вывели на эмоции спортивного комментатора

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