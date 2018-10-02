Футболист забил шикарный гол и сразу же отметил его глотком пива - ВИДЕО

2 октября 2018 14:04

Вчера во время матча 24-го тура чемпионата Швеции между "Хаммарбю" и "Гётеборгом" произошёл забавный эпизод, видео с которым разлетелось по соцсетям, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Капитан "Хаммарбю" Кеннеди Бакирчиоглу мощным ударом отправил мяч точно в девятку со штрафного, а после под ликование трибун поймал баночку пива, которую кинул ему один из болельщиков, и, не растерявшись, выпил немного из неё.

Отметим, что сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу "Хаммарбю". Команда идёт на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Швеции с 47 очками.

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Нажмите на видео для просмотра:
Futbolçu vurduğu qolu azarkeşin atdığı pivə ilə qeyd etdi

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