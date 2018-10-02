Бывший вратарь «Ливерпуля» затруднился подсчитать убитых им людей

Бывший вратарь английского "Ливерпуля" Брюс Гроббелар рассказал, как в юности воевал на стороне правительственных войск непризнанного государства Родезия. Слова ветерана приводит The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Первого человека я убил в сумерках. Когда солнце заходит, ты видишь только тени в кустах. Ты не можешь распознать их (врагов), пока не увидишь белизну их глаз. Либо ты, либо они. Ты стреляешь, падаешь, и вокруг начинается пальба. Ты слыших голоса своих: "Эй, капрал, я ранен". Ты говоришь им заткнуться, иначе нас всех убьют. Когда бой заканчивается, ты видишь тела повсюду. В первый раз все, что было в твоем желудке, выходит наружу", - поделился Гроббелар.

На вопрос журналистов о количестве убитых им людей вратарь затруднился ответить. "Я не могу вам сказать", - сказал Гроббелар.

Родезия - государство, существовавшее до 1980 года. В настоящее время на ее территории расположилось Зимбабве. В 60-70-е годы в Родезии шла гражданская война: коренное черное население выступило против белого правившего меньшинства. Гроббелар воевал на стороне правительственных войск. В армию он был призван вскоре после начала профессиональной карьеры.

В 1980 году вратарь, год отыгравший в Канаде, переехал в Англию, в клуб "Крю Александра". В том же году он присоединился к "Ливерпулю", в котором играл 14 лет. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом страны и выиграл Кубок европейских чемпионов.

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