ЦСКА обыграл «Реал», «Рома» уничтожила «Викторию» - ВИДЕО

Во вторник, 2 октября, были сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов. Среди них и игра донецкого "Шахтера" на выезде против "Лиона". При этом за восемь матчей были и несколько неожиданные результаты, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2

Голы: Бельфодиль, 1 - Агуэро, 8, Сильва, 87

В этом матче тренер "Манчестер Сити" Гвардиола реши оставить в запасе украинца Зинченко. В то же время его команда пропустила уже на сорок четвёртой секунде встречи. Но к чести английской команды, на восьмой минуте Агуэро сравнял счет. Победу же "горожанам" принес Сильва, который в восемьдесят седьмом минуте "обокрал" в штрафной защитника и пробил мимо голкипера.

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Ювентус - Янг Бойз 3:0

Голы: Дибала, 5, 33, 69

Удаление: Камара, 78 (Янг Бойз)

Даже без Криштиану Роналду "Ювентус" - мощная сила. В Лиге чемпионов под их "каток" попал швейцарский "Янг Бойз". Дибала решил не отставать от своего соотечественника Месси, который в первом туре оформил хет-трик, и тоже забил три гола в ворота соперников. Именно его результативные удары и принесли результат "старой синьоре".

Доигрывал же "Янг Бойз" в меньшинстве после удаления Камара на семьдесят восьмой минуте. За удар локтем соперника футболист получил вторую желтую карточку.

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Лион - Шахтер 2:2

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 - Мораес, 44, 55

Главное внимание украинских телезрителей было приковано к матчу во Франции, где встречались "Лион" и "Шахтер". Голы Мораеса в конце первого тайма и в начале второго тайма вывели "горняков" вперед. И "Лион" сумел дважды забить с разницей в две минуты - отличились Дембеле и Дюбуа. Матч так и закончился вничью.

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АЕК - Бенфика 2:3

Голы: Клонаридис, 53, 63-Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семедо, 74

Удаление: Диас, 45+4 (Бенфика)

Еще один интересный для украинцев матч состоялся в Греции, где АЕК принимал "Бенфику". В этом матче в стартовом составе греческого клуба вышел украинский защитник Дмитрий Чигринский. Однако это мало помогло Аеке. Еще до перерыва хозяева пропустили дважды.

Но уже в добавленное арбитром время к первому тайму "Бенфика" оказалась в меньшистве, и Клонаридис дважды забил за АЕК во втором тайме. И после этого АЕК еще раз пропустил. И проиграл.

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Манчестер Юнайтед - Валенсия 0:0

Единственным матчем, где зрители на трибунах не увидели забитых голов, стал матч между "Манчестер Юнайтед" и "Валенсией". При этом игра на "Олд Траффорд" началась с 5-минутного опоздания. Все из-за автомобильных пробок вокруг стадиона.

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Бавария - Аякс 1-1

Голы: Хуммельс, 4 - Мазрави, 22

Немецкая "Бавария" не сумела на своем поле обыграть "Аякс". Забив гол уже в начале матча, в середине первого тайма мюнхенцы пропустили. Больше отметиться футболистам в этом матче не удалось.

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Рома - Виктория 5:0

Голы: Джеко, 4, 40, 90+2, Ундер, 64, Клюйверт, 73

Еще один матч в Италии, в котором был оформлен хет-трик, состоялся в Риме, где "Рома" принимала чешскую "Викторию". Открыть счет Джеко удалось тоже в дебюте, а третий гол за "волков" в этом матче нападающий забил уже в добавленное арбитром время. Этот гол стал пятым в матче, который влетел в ворота гостей.

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ЦСКА - Реал 1:0

Гол: Влашич, 2

Удаление: Акинфеев, 90+6 (ЦСКА)

Несколько неожиданный результат матча оказался в Москве, где ЦСКА сумел обыграть испанский "Реал". Хозяева вышли вперед благодаря голу Влашича на второй минуте матча. больше никто не забивал. И только Игорь Акинфеев, заявивший, что уходит из сборной России, заработал изъятие уже в добавленное арбитром время. При этом вторую желтую карточку он получил почти сразу после первой.

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