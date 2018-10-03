Футболисты "Локомотива" проиграли "Шальке" в матче Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Локомотив" проиграл немецкому "Шальке" со счетом 0:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает ТАСС. Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".
Гол на 88-й минуте забил Уэстон Маккенни.
Данная встреча стала первой домашней для "Локомотива" в Лиге чемпионов с 24 февраля 2004 года, тогда московский клуб в первом матче 1/8 финала победил "Монако" (2:1). "Локомотив" и "Шальке" впервые встретились друг с другом в официальных матчах.
В первом туре "Локомотив" в гостях уступил турецкому "Галатасараю" со счетом 0:3, "Шальке" на своем поле сыграл вничью с "Порту" (1:1). После двух туров в активе подопечных Юрия Семина нет очков, российская команда занимает четвертое место в группе D. "Шальке" с четырьмя очками идет первым. В следующем туре "Локомотив" 24 октября примет "Порту", в тот же день "Шальке" в гостях сыграет с "Галатасараем".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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