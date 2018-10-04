Хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Црвену Звезду»
4 октября 2018 07:05 218
Французский "ПСЖ" дома одержал крупную победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу парижан, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Неймар. Еще по голу на свой счет записали Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе.
Автором единственного забитого мяча у "Црвены Звезды" стал Марко Марин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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