Хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Црвену Звезду»

4 октября 2018 07:05

Французский "ПСЖ" дома одержал крупную победу над сербской "Црвеной Звездой" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу парижан, сообщает "Советский спорт".

В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Неймар. Еще по голу на свой счет записали Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе.

Автором единственного забитого мяча у "Црвены Звезды" стал Марко Марин.

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