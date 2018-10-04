«Интер» одержал волевую победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов

"Интернационале" добился волевой победы над ПСВ в матче группового тура Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Встреча прошла на стадионе "Филипс" в Эйндховене и завершилась со счетом 2:1 в пользу миланцев.

Счет в игре открыли хозяева усилиями Пабло Паулино Росарио. "Нерадзурри" ответили голами Раджи Найнгголана и Мауро Икарди.