«Интер» одержал волевую победу над ПСВ в матче Лиги чемпионов

4 октября 2018 07:13

"Интернационале" добился волевой победы над ПСВ в матче группового тура Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Встреча прошла на стадионе "Филипс" в Эйндховене и завершилась со счетом 2:1 в пользу миланцев.

Счет в игре открыли хозяева усилиями Пабло Паулино Росарио. "Нерадзурри" ответили голами Раджи Найнгголана и Мауро Икарди.

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