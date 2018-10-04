Лига Чемпионов: Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм»

4 октября 2018 07:19

"Барселона" на выезде одержала победу над лондонским "Тоттенхэм Хотспур" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев, сообщает "Советский спорт".

В составе победителей дубль оформил капитан команды Лионель Месси, еще по голу на свой счет записали Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.

У "Тоттенхэма" забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Эрик Ламела.

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