Лига Чемпионов: Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм»

"Барселона" на выезде одержала победу над лондонским "Тоттенхэм Хотспур" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев, сообщает "Советский спорт".

В составе победителей дубль оформил капитан команды Лионель Месси, еще по голу на свой счет записали Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.

У "Тоттенхэма" забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Эрик Ламела.