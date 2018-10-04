Названы имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам первого тура группового этапа. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов оказались форвард "Ювентуса" Пауло Дибала, автор гола в ворота "Янг Бойз" (3:0), Неймар ("Пари Сен-Жермен") - гол в матче с "Црвеной Звездой" (6:1), Арно Грёневельд ("Брюгге") и его мяч, забитый в ворота "Атлетико" (1:3), Иван Ракитич ("Барселона") - гол во встрече с "Тоттенхэм Хотспур" (4:2).

Голы номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: форвард "Ювентуса" Пауло Дибала, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, форвард "Ромы" Эдин Джеко и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

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