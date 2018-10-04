Опубликованы кадры тренировки Макгрегора и Нурмагомедова в преддверии боя - ВИДЕО

"Звезда" публикует кадры открытой тренировки Конора Макрегора и Хабиба Нурмагомедова, прошедшей в Лос-Анджелесе в преддверии боя, который состоится 6 октября в концертном зале Park MGM.

Посмотреть на тренировку в Park Theatre пришли более 300 человек, большинство из которых являются фанатами ирландца. Тем не менее, на площадке присутствовала и фан-база российского спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

После отработки боевой техники Нурмагомедов поблагодарил аудиторию за поддержку.

"Три дня... Три дня, и вы полюбите меня", - обратился он к тем, кто не верит в победу россиянина.

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