Опубликованы кадры тренировки Макгрегора и Нурмагомедова в преддверии боя - ВИДЕО
4 октября 2018 12:18 485
"Звезда" публикует кадры открытой тренировки Конора Макрегора и Хабиба Нурмагомедова, прошедшей в Лос-Анджелесе в преддверии боя, который состоится 6 октября в концертном зале Park MGM.
Посмотреть на тренировку в Park Theatre пришли более 300 человек, большинство из которых являются фанатами ирландца. Тем не менее, на площадке присутствовала и фан-база российского спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
После отработки боевой техники Нурмагомедов поблагодарил аудиторию за поддержку.
"Три дня... Три дня, и вы полюбите меня", - обратился он к тем, кто не верит в победу россиянина.
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