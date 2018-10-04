Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»

Футболист итальянского "Наполи" Аркадиуш Милик был ограблен в ночь на четверг, когда ехал домой после матча с английским "Ливерпулем" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Преступление произошло в Джульяно-ин-Кампанья под Неаполем, где сейчас живет польский игрок. Как информирует полиция, к Милику подъехали двое неизвестных, лица которых были скрыты шлемами. Злоумышленники угрожали футболисту пистолетом и требовали отдать дорогие часы, что тот и сделал.

Полиция возбудила уголовное дело по этому происшествию. Точная цена похищенных часов неизвестна.

Накануне "Наполи" обыграл на своем поле "Ливерпуль" на 90-й минуте. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

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