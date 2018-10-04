Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам своего будущего соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Видео встречи разместил в своем Twitter-аккаунте журналист ESPN Ариэль Хельвани, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У меня есть вопрос для Ирландии. Что насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Прошу, дайте мне ответ. Это очень интересно. Конор говорит, что он дерется против Англии, но его дед воевал в английской морской пехоте. И он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю", - пообещал Нурмагомедов.

3 октября Нурмагомедов поделился информацией о том, что Макгрегор пытался найти компрометирующие его фото. По его словам, ирландец был готов заплатить за "грязные фото с Нурмагомедовым" 10 тысяч долларов

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook