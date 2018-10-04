Криштиану Роналду пропустит все матчи сборной Португалии до конца года

Нападающий Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии до 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации O Jogo, форвард попросил тренерский штаб национальной команды не вызывать его на матчи, которые пройдут в октябре и ноябре.

Португалец пропустит в октябре матч Лиги наций против Польши, а также товарищескую игру с Шотландией. В ноябре португальская команда вновь встретится с Польшей, а также сыграет против Италии.

Как информирует источник, Роналду принял такое решение, потому что хочет больше времени провести с партнерами по "Ювентусу", чтобы наладить взаимопонимание на поле. Португальский футболист перешел в туринский клуб в это летнее трансферное окно из мадридского "Реала".

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