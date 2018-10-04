Икарди попросил Месси вернуться в сборную Арегентины
4 октября 2018 19:26 136
Нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди выразил надежду, что его соотечественник, форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, в скором времени возобновит выступления за национальную команду, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, что после неудачного выступления аргентинцев на чемпионате мира в России Месси взял паузу в международной карьере. Ранее сообщалось, что лидер команды больше не сыграет за "альбиселесте" в этом году.
"Месси должен вернуться в национальную команду. В 2019 году нам выступать на Кубке Америки", - цитирует Икарди Sport.es.
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