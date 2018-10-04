Бокс может потерять олимпийский статус

Бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр-2020 года. Причина - существующие разногласия между МОК и Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

МОК протестует против участия в выборах президента AIBA исполняющего обязанности главы организации Гафура Рахимова. Представителя Узбекистана подозревают в связях с криминальным миром. Исполком МОК предупредил AIBA о возможной дисквалификации и потере боксом олимпийского статуса.

При этом МОК заявил, чтобы сами спортсмены не пострадали из-за конфликта двух организаций и не лишились возможности выступить. При этом остается непонятно, как будут проведены олимпийские соревнования боксеров в случае применения санкций к AIBA.

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