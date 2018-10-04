Бакинская кошка устроила прием "Арсеналу" в Баку - ФОТО

4 октября 2018 20:59

В преддверии мачта Лиги Европы с ФК "Карабах" у "Арсенала" была проведена предварительная тренировка, которая была прервана особым визитом одного из "жителей" Бакинского Олимпийского стадиона.

Увидев местную кошку, футболисты быстро забыли про тренировки и пошли приветстовать неожиданную гостью, передает Day.Az со ссылкой на ESPN.

Сид Коласинак и Месут Озил первыми заметили кошачего нарушителя, в то время как Сократис Папастатопулос, будучи грубым защитником, был менее дружелюбен, угрожающе смотрев на нее, проходя мимо, как будто смотрел на нападающего команды соперника.

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