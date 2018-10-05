Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

5 октября 2018 16:21

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче против лондонского "Тоттенхэма" (4:2) аргентинский футболист оформил дубль.

В голосовании также принимали участие форварды Пауло Дибала ("Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома") и Неймар ("Пари Сен-Жермен"). Отмечается, что каждый из них оформил хет-трик.

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