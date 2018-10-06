Роналду готов выйти на поле несмотря на обвинения в изнасиловании

ГЛАВНАЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018

НОВОСТИ ДНЯ

ПОЛИТИКА

БИЗНЕС

ОБЩЕСТВО

АРМИЯ

МНЕНИЯ

КУЛЬТУРА

НАУКА

ТЕХНОЛОГИИ

АВТО

СТИЛЬ ЖИЗНИ

СПОРТ

ФОТО

ВИДЕО

ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ

СПОРТ

Спортивные новости

Демо счет брокера Olymp Trade Зачем рисковать деньгами? Начни успешную торговлю с бонуса 100% от Олимп Трейдeto-razvod.ruСодействие в подборе финансовых услуг/организаций...Яндекс.Директ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

05.10.2018 22:43

Роналду готов сыграть с "Удинезе" после обвинений в изнасиловании

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду готов появиться на поле в матче с итальянским "Удинезе", несмотря на обвинения в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".

По информации AP, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не стал уточнять, выйдет ли Роналду в стартовом составе.

Напомним, ранее стало известно, что американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду и обвиняет его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м году в Лас-Вегасе. Полиция США возобновила расследование по этому делу, Роналду отрицает все обвинения.

Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз" из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в игре с "Валенсией". Руководство "Ювентуса" ранее выразило поддержку своему футболисту, но спонсоры и бизнес-партнеры выразили обеспокоенность выдвинутыми в адрес Роналду обвинениями. Цена акций "Ювентуса" также упала из-за последних новостей.

Ранее стало известно, что Интересы Роналду будет защищать бывший адвокат Тайсона и Ди Каприо.