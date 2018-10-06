Роналду готов выйти на поле несмотря на обвинения в изнасиловании
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05.10.2018 22:43
Роналду готов сыграть с "Удинезе" после обвинений в изнасиловании
Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду готов появиться на поле в матче с итальянским "Удинезе", несмотря на обвинения в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
По информации AP, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не стал уточнять, выйдет ли Роналду в стартовом составе.
Напомним, ранее стало известно, что американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду и обвиняет его в изнасиловании, которое произошло в 2009-м году в Лас-Вегасе. Полиция США возобновила расследование по этому делу, Роналду отрицает все обвинения.
Роналду пропустил матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз" из-за дисквалификации после красной карточки, полученной в игре с "Валенсией". Руководство "Ювентуса" ранее выразило поддержку своему футболисту, но спонсоры и бизнес-партнеры выразили обеспокоенность выдвинутыми в адрес Роналду обвинениями. Цена акций "Ювентуса" также упала из-за последних новостей.
Ранее стало известно, что Интересы Роналду будет защищать бывший адвокат Тайсона и Ди Каприо.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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