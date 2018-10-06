Главный тренер МЮ может покинуть свой пост после матча с "Ньюкаслом"

Матч 8-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" может стать последним для Жозе Моуринью на посту главного тренера хозяев. Об этом сообщает британский таблоид Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, руководство английского клуба разочаровалось в португальском специалисте и собирается уволить его уже в эти выходные. Отмечается, что Моуринью достиг точки невозврата и расставание с ним произойдет вне зависимости от результата матча. Окончательное решение руководство приняло после встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской "Валенсией" (0:0), после которой команда вместе с Моуринью была освистана болельщиками.

"Манчестер Юнайтед" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 10 очков (3 победы, 1 ничья, 3 поражения) после семи туров. Подобный старт стал худшим для клуба с сезона-1989/90, когда команда за семь игр набрала семь очков.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году. За три сезона специалист завоевал вместе с командой трофей Лиги Европы (2017 год), Кубок английской футбольной лиги (2017) и Суперкубок Англии (2016).

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" состоится 6 октября.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook