Роналду обвинил «Реал» в инициировании дела об изнасиловании
6 октября 2018 14:35 273
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского "Реала", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации La Repubblica, отношения между португальцем и президентом "сливочных" Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.
Отмечается, что Роналду уверен в причастности главы "королевского клуба" к обвинениям в изнасиловании, которые ему предъявила американка Кэтрин Майорга, а также к полученной им красной карточке в игре Лиги чемпионов против "Валенсии.
Из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.
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