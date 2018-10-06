Роналду обвинил «Реал» в инициировании дела об изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заподозрил связь между обвинениями в изнасиловании и уходом из мадридского "Реала", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации La Repubblica, отношения между португальцем и президентом "сливочных" Флорентино Пересом сильно испортились минувшей зимой.

Отмечается, что Роналду уверен в причастности главы "королевского клуба" к обвинениям в изнасиловании, которые ему предъявила американка Кэтрин Майорга, а также к полученной им красной карточке в игре Лиги чемпионов против "Валенсии.

Из-за скандала по делу об изнасиловании 33-летний Роналду потерял часть спонсорских доходов.

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