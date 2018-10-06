Зрительница: Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за замечательную организацию соревнований

Мы благодарны Федерации гимнастики Азербайджана за прекрасную организацию соревнований, сказала Trend в субботу зрительница IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике Ирен Гурбанова, передает Day.Az.

"Турнир проходит на высшем уровне, спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за такую замечательную организацию соревнований. Аэробная гимнастика в нашей стране развивается, мы благодарны федерации за внимание к этому виду спорта", - сказала она.

Зрительница отметила, что с большим удовольствием пришла сегодня на соревнования поддержать азербайджанских гимнасток.

"Пришли поддержать азербайджанских гимнасток, но и, конечно, спортсменов из других стран, которые сегодня участвуют. Болеем за всех", - сказала Гурбанова.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступят в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.