Казахстанская спортсменка в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку
Юная казахстанская спортсменка Полина Кисселева, участница IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мне очень понравилась Национальная арена гимнастики. Для спортсменов созданы все условия - красивый и удобный зал, где комфортно выступать. Зрители тоже активно поддерживают нас. Хочу на следующий год опять приехать в Баку на чемпионат по аэробной гимнастике", - сказала она.
Как отмечает Полина Кисселева, она мечтает в будущем добиться больших успехов в спорте, и для этого будет много тренироваться.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.
В первый день спортсмены выступили в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).
Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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