"Боруссия" вырвала победу у "Аугсбурга" в матче бундеслиги - ВИДЕО
7 октября 2018 09:27 115
Футболисты дортмундской "Боруссии" нанесли поражение "Аугсбургу" в матче седьмого тура чемпионата Германии благодаря голу в концовке игры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 4:3 в пользу "желто-черных", в составе которых хет-трик оформил Пако Алькасер (62, 80 и 90+6-я минуты), на 84-й отличился Марио Гетце. У гостей голы забили Альфред Финнбогасон (22), Филипп Макс (71) и Михаэль Грегорич (87).
"Боруссия" (17 очков) возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, "Аугсбург" (8) занимает девятое место.
Результаты других матчей дня:
"Майнц" - "Герта" - 0:0,
"Ганновер" - "Штутгарт" - 3:1.
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6 октября 22:39 343