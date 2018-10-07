Нурмагомедов остался без пояса победителя из-за напряженной обстановки
7 октября 2018 09:51 72
Стало известно, почему президент UFC Дана Уайт отказался вручать пояс чемпиона Хабибу Нурмагомедову, который он завоевал по итогу боя с Конором Макгрегором. Такое решение было принято из-за напряжённой обстановки, сложившейся в октагоне. Заслуженную награду он получит позже, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.
Напомним, что сразу по окончании боя Хабиб вышел за пределы восьмиугольника и ввязался в драку с фанатами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
6 октября 22:39 343