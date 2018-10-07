Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии

Пилот "Мерседеса"Льюис Хэмилтон завоевал победу в квалификации Гран-при Японии. Второе место досталось его напарнику, Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Себастьян Феттель ошибся на быстром круге в третьем сегменте квалификации и стартовать в гонке будет только с девятой позиции, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.



Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-е время. Его напарник по команде, Лэнс Стролл, на этот раз смог опередить Сироткина и показать 14-й результат.



Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")- 1.27,760

3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 1.28,059

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.29,057

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 1.29,521

5. Ромен Грожан ("Хаас") - 1.29,761

6. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 1.30,023

7. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 1.30,093

8. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1.30,126

9. Себастьян Феттель ("Феррари") - 1.32,192

10. Серхио Перес ("Форс Индия") - 1.37,229.



Не вышли в третий сегмент:



11. Шарль Леклер ("Заубер")

12. Кевин Магнуссен ("Хаас")

13. Карлос Сайнс ("Рено")

14. Лэнс Стролл ("Уильямс")

15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл").



Не вышли во второй сегмент:



16. Нико Хюлькенберг ("Рено")

17. Сергей Сироткин ("Уильямс")

18. Фернандо Алонсо ("Макларен")

19. Стоффель Вандорн ("Макларен")

20. Маркус Эрикссон ("Заубер").