Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии
Пилот "Мерседеса"Льюис Хэмилтон завоевал победу в квалификации Гран-при Японии. Второе место досталось его напарнику, Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Себастьян Феттель ошибся на быстром круге в третьем сегменте квалификации и стартовать в гонке будет только с девятой позиции, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-е время. Его напарник по команде, Лэнс Стролл, на этот раз смог опередить Сироткина и показать 14-й результат.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")- 1.27,760
3. Валттери Боттас ("Мерседес") - 1.28,059
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.29,057
4. Кими Райкконен ("Феррари") - 1.29,521
5. Ромен Грожан ("Хаас") - 1.29,761
6. Брендон Хартли ("Торо Россо") - 1.30,023
7. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 1.30,093
8. Эстебан Окон ("Форс Индия") - 1.30,126
9. Себастьян Феттель ("Феррари") - 1.32,192
10. Серхио Перес ("Форс Индия") - 1.37,229.
Не вышли в третий сегмент:
11. Шарль Леклер ("Заубер")
12. Кевин Магнуссен ("Хаас")
13. Карлос Сайнс ("Рено")
14. Лэнс Стролл ("Уильямс")
15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл").
Не вышли во второй сегмент:
16. Нико Хюлькенберг ("Рено")
17. Сергей Сироткин ("Уильямс")
18. Фернандо Алонсо ("Макларен")
19. Стоффель Вандорн ("Макларен")
20. Маркус Эрикссон ("Заубер").