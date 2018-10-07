Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат боя с Конором

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции прокомментировал итог боя против ирландца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".

"Я хочу попросить прощения за то, что произошло. Люди говорят, что я выпрыгнул из клетки и начал беспорядки. Но подождите - Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прошу прощения у своего отца, который сейчас явно недоволен мной, извиняюсь перед Невадой и Лас-Вегасом. Но я - бесспорный чемпион UFC. Мне позвонил президент Путин и поздравил меня с триумфом. Спасибо всем, до свидания", - заявил Нурмагомедов.