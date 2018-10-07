Стала известна судьба арестованных членов команды Нурмагомедова

Драка между членами команд Нурмагомедова и Макгрегора произошла после победы россиянина в бое за чемпионский титул в легком весе.

"Все трое членов команды Хабиба отпущены, Конор отказался выдвигать против них обвинения. Если там был кто-то на контракте UFC, то он не будет драться", - сказал Уайт.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех из них он победил.