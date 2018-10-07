Отец Нурмагомедова: Макгрегор провоцировал сына три месяца

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор провоцировал россиянина Хабиба Нурмагомедова все три месяца во время подготовки к бою, пока о выплате гонорара российскому бойцу неизвестно. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, передает Day.Az.

В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над ирландцем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя произошла драка между представителями обеих команд, включая самого Нурмагомедова. Одним из задержанных полицией стал член команды Нурмагомедова Эседулла Эмиргаев. Позже полиция отпустила задержанных.

"Они нас провоцировали все три месяца, - сказал Нурмагомедов-старший. - Ничего неизвестно [о задержании и гонораре Хабибу]".

Он также уточнил, что из-за переживаний "не ел двое суток, очень устал, давление".

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех из них он победил.