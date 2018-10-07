Президент UFC рассказал о больших проблемах Хабиба

Президент UFC Дэна Уайт после титульного боя Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе рассказал, что у российского бойца могут быть серьезные проблемы с властями штата Невада, передает "Советский спорт".

Эти проблемы могут возникнуть из-за драки, которая была в зале после окончания поединка, в котором Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Хабиба проблемы, большие проблемы. Ему надо беспокоиться не из-за меня. А из-за штата Невада. Блин, сегодня здесь был губернатор штата. Губернатор! И ему пришлось убегать из здания. Убегать... Конечно, это очень плохо", - заявил Уайт на пресс-конференции.