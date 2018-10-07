Сколько заработал UFC с продажи билетов на бой Нурмагомедова и Макгрегора

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) получил прибыль в $17 млн с продажи билетов на турнир UFC 229 в Лас-Вегасе, главным событием которого был поединок обладателя пояса организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Об этом на пресс-конференции сообщил глава UFC Дэйна Уайт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова прошел утром в воскресенье и завершился победой российского бойца удушающим приемом в четвертом раунде. Нурмагомедов провел первую защиту титула чемпиона в легком весе. Турнир UFC 229 прошел на T-Mobile Arena, вместимость которой составляет 20 тыс. зрителей.

"С продажи билетов мы заработали $17 миллионов", - сказал Уайт.

Нурмагомедов удерживает пояс чемпиона UFC в легком весе с апреля 2018 года, всего в его активе 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.