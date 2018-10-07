«Хабиб перепрыгнул чертову клетку как обезьяна» - Босс UFC в шоке от поведения Нурмагомедова

Day.Az со ссылкой на Sports.ru представляет основные моменты пресс-конференции Дэйны Уайта.

• У Хабиба неприятности, спортивная комиссия Невады (штат, где проходил бой - Sports.ru), может его дисквалифицировать. "Ему не стоит беспокоиться обо мне, пусть беспокоится о Неваде. Сегодня тут был губернатор Невады. Он выбежал из здания. У Хабиба проблемы".

• Возможный реванш будут обсуждать после расследования. "Посмотрим, что они решат. Точно будут штрафы, будет бог знает что. Хабибу вообще дадут визу, пустят еще раз в страну? Я 18 лет этим занимаюсь, это была самая важная ночь в истории и я предельно разочарован".

• Из-за драки с Диллоном Дэнисом Нурмагомедов может не получить гонорар за бой. "Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады - Sports.ru), он сказал, что Конор свои деньги получит, но не Хабиб".

• Если Хабиба отстранят надолго, то UFC придется лишить его титула. "Он мог выйти из клетки настоящим победителем. У него должна была быть не такая ночь. Он поступил нелепо".

• Это был идеальный ивент, пока Хабиб не перепрыгнул клетку. "Никто не ожидал, что Хабиб перепрыгнет через октагон, как будто это паркур. Видели, сколько было полиции? Столько, что я не уверен, что в городе было безопасно. Все копы города тут. У нас сегодня было две встречи [с командами Конора и Хабиба], мы объясняли им, как и что. Поверьте, мы никогда столько усилий не предпринимали, чтобы такого [беспорядка] не случилось. И это случилось. Парень перепрыгнул через чертову клетку как обезьяна, что тут поделаешь?".

• Конор был расстроен из-за боя, а не из-за бардака после него. "Ему все равно на то, что было после боя. Он сказал: "Мне ... на эти разборки, мы друг другу не нравимся, ну и ладно". Ему не нравится Хабиб, но он не стал ничего предъявлять Хабибу и его команде. Его это не волнует. Его волнует, что он проиграл бой. Троих парней из угла Хабиба задержали, но их уже выпустили на свободу. Конор не стал писать заявление в полицию".

• Вбежавший в клетку Зубайра Тухугов больше не будет драться в UFC, бой Тухугова и Лобова отменен. "Парни, которые вбежали в клетку, больше у нас драться не будут. Я 18 лет пахал, чтобы построить этот спорт. Я знаю, тут много журналистов, для многих из вас это первый турнир. Поверьте, ивент ММА обычно не такой. Грустно, что в ночь, когда смотрит столько людей, случилось такое...".

• Хабиб требовал, чтобы Уайт отдал ему пояс при всех. "Я сказал, что не буду, потому что фанаты сойдут с ума, начнут кидать вещи в клетку. Он сказал: "Мне все равно, я к этому готов". Я сказал: "20 тысяч людей, которые заплатили за билеты, не готовы. Он: "Если меня арестуют, то пускай, но я хочу свой пояс". Кормье и Рокхолд очень помогли вывести его [из зала]".

• Возможно, если бы не трэшток перед боем, то такого безумия бы не было, но тут ничего не изменить. "В UFC уже 18 лет люди говорят друг другу жесткие вещи. Но такого никогда не было. Трэшток есть везде - НБА, НФЛ, бейсбол. Ты не можешь указывать людям, что им говорить. Это бойцы, у них такое всегда".

• Дисквалификация Конора после истории с автобусом не помогла бы разрядить обстановку. "Это бы не остановило ненависть между двумя лагерями. Этим парням плевать на дисквалификации. Это уже не спорт, это уличное .... Дисквалификация бы даже больше всех разозлила".

• Он не знает, сколько UFC заработала на бое. "Я даже не посмотрел, сколько у нас PPV. Я должен сейчас сидеть и хвастаться продажами, но я даже не видел. Клянусь жизнью дочери, мне сейчас ....".