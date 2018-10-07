Казахстанская гимнастка: Обязательно приеду на соревнования в Баку еще раз

Юная казахстанская гимнастка Аделина Вафина, занявшая второе место на IV Открытом чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике в составе групп в возрастной категории 7-8 лет, осталась довольна своим выступлением.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Очень рада, что заняла второе место. Мне понравилось выступать в Национальной арене гимнастики - здесь большой и красивый зал. Хорошо, что болельщики нас подбадривали. Обязательно приеду на соревнования в Баку еще раз, - сказала юная спортсменка.

По словам гимнастки, победу она посвящает своему тренеру, и будет упорнее тренироваться, для достижения лучших результатов.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня пройдут соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.